Нагельсманн прокомментировал слухи об интересе «Баварии» к Рюдигеру

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о возможном переходе в команду защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

«Он сильно прибавил. Томас Тухель очень хорошо с ним поработал. Он сидел в запасе, а сейчас является одним из ключевых защитников «Челси».

Я не говорил со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем на эту тему. Даже если бы говорил, то не сказал бы вам об этом.

Я тоже прочитал об этом в медиа. Подождем, когда истечет срок его контракта, тогда и посмотрим, остались ли у меня деньги в кошельке", — приводит слова Нагельсманна Kicker.

22 сентября появилась информация, что руководство мюнхенского клуба сделало официальное предложение «Челси» по трансферу Рюдигера.

Действующий контракт 28-летнего немца заканчивается летом 2022 года.