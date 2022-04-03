Нагельсманн прокомментировал победный матч «Баварии» с «Фрайбургом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением по поводу победы в матче с «Фрайбургом» (4:1) в 28-м туре бундеслиги.

«В первые 20 минут мы были очень хороши, отлично контролировали ситуацию. Это было непросто, так как мы допускаем много контратак. Потом мы немного потеряли контроль, захотели слишком много голов. Второй тайм был лучше. Мы хорошо сыграли, забили хорошие голы», — приводит слова Нагельсманна Kicker.de.

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиге с отрывом от «Боруссиии» в девять очков (у дортмундцев матч в запасе). «Фрайбург» занимает пятое место.