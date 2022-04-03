Нагельсманн прокомментировал победный матч «Баварии» с «Фрайбургом»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением по поводу победы в матче с «Фрайбургом» (4:1) в 28-м туре бундеслиги.
«В первые 20 минут мы были очень хороши, отлично контролировали ситуацию. Это было непросто, так как мы допускаем много контратак. Потом мы немного потеряли контроль, захотели слишком много голов. Второй тайм был лучше. Мы хорошо сыграли, забили хорошие голы», — приводит слова Нагельсманна Kicker.de.
«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиге с отрывом от «Боруссиии» в девять очков (у дортмундцев матч в запасе). «Фрайбург» занимает пятое место.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|
2
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|
3
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|
4
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|68-42
|57
|
5
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|
6
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
7
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|
8
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|
9
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
10
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
12
|Боруссия М
|27
|9
|6
|12
|38-51
|33
|
13
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|
14
|Штутгарт
|28
|6
|9
|13
|36-51
|27
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|
17
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
|1.04
|21:30
|
Унион Б – Кельн
|1 : 0
|2.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
|0 : 0
|2.04
|16:30
|
Арминия – Штутгарт
|1 : 1
|2.04
|16:30
|
Байер – Герта
|2 : 1
|2.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|1 : 4
|2.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|1 : 4
|3.04
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|3.04
|18:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5