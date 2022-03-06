Нагельсманн прокомментировал ничью в матче «Баварии» с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о ничейном результате в матче 25-го тура чемпионата Германии против «Байера» (1:1).

«Сегодня у нас ничего не получалось с последним пасом, поэтому не все атаки доводились до ума. Во втором тайме «Байер» начал играть агрессивнее, проводил контратаки, против тактики «Байера» нужно было быть внимательными. В целом нам немного не хватало остроты. Ничья — закономерный результат», — цитирует Нагельсманна TMW.

«Бавария» набрала 59 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе «Байера» — 45 очков и третья строчка.

Следующий матч «Бавария» проведет 12 марта — на выезде против «Хоффенхайма». «Байер» дома сыграет против «Кельна» 13 марта.