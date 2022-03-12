Нагельсманн прокомментировал ничью «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Это была интересная игра для зрителей. Мы очень хорошо действовали в первые 20 минут, у нас было два хороших момента, и мы должны были выйти вперед. Затем мы потеряли немного терпения в контрпрессинге и игра стала более открытой.

Обе команды хотели победить. Мы забили три гола из миллиметровых офсайдов, но при всех судьи приняли правильные решения. Мы были чуть ближе к тому, чтобы набрать 3 очка, но ничья была не очень заслуженной", — цитирует тренера Kicker.