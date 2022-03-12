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Сегодня, 21:16

Нагельсманн прокомментировал ничью «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Это была интересная игра для зрителей. Мы очень хорошо действовали в первые 20 минут, у нас было два хороших момента, и мы должны были выйти вперед. Затем мы потеряли немного терпения в контрпрессинге и игра стала более открытой.

Обе команды хотели победить. Мы забили три гола из миллиметровых офсайдов, но при всех судьи приняли правильные решения. Мы были чуть ближе к тому, чтобы набрать 3 очка, но ничья была не очень заслуженной", — цитирует тренера Kicker.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Тоттенхэм 1
2-й тайм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Хоффенхаймом», Фрайбург" победил «Вольфсбург»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 25 13 6 6 64-40 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 25 9 9 7 36-39 36
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
16
 Боруссия М 25 7 6 12 34-51 27
17
 Герта 25 6 5 14 26-58 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 - : -
13.03 17:30
Байер – Кельн
 - : -
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 - : -
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 - : -
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
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