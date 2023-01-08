Нагельсманн признался, что ситуация с травмой Нойера осложняет положение «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением по поводу состояния голкипера Мануэля Нойера, который в декабре сломал ногу.

«Не очень приятно получать новости о травме Нойера во время отпуска. Мне жаль его и всю команду. Но такое бывает, это жизнь. Сначала он не очень хорошо себя чувствовал, но сейчас ему лучше. Ситуация для нас и правда сложная. Нелегко принять решение о том, что делать дальше», — цитирует игрока «Bayern & Germany» в социальных сетях.

10 декабря Нойер получил травму во время отдыха на горных лыжах и выбыл до конца сезона 2022/2023.