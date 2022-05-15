Нагельсманн похвалил футболистов «Баварии» за хорошую игру против «Вольфсбурга»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Вольфсбургом» (2:2) в 34-м туре бундеслиги.

«Первый тайм был лучшим, который мы играли во второй половине сезона. Сегодня мы упустили несколько хороших моментов. После перерыва мы были не такими хорошими , но потом у нас снова было больше доминирования. Хотели победить, так что огорчены», — цитирует тренера пресс-служба команды.