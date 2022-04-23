Нагельсманн поделился эмоциями от победы в чемпионате Германии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от победы в чемпионате Германии.

Мюнхенцы обыграли «Боруссию» из Дортмунда (3:1) в 31-м туре бундеслиги и досрочно получили титул.

«Мы провели хороший матч и заслужили чемпионство. Я очень доволен. Если бы мы не победили сегодня, то взвалили бы на себя ненужный груз. Мы хотели снять все вопросы.

Сезон выдался не таким уж и простым, так что я рад, что мы увенчали его чемпионством", — цитирует тренера Kicker.

Нагельсманн выиграл бундеслигу в 34 года и 9 месяцев. Он стал лишь вторым тренером, ставшим чемпионом Германии в таком возрасте.

До него это удавалось лишь Маттиасу Заммеру в 2002 году — он был почти на месяц моложе Нагельсманна, когда выиграл бундеслигу с «Боруссией» Дортмунд.