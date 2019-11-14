Нагельсманн отпустит Вернера в топ-клуб

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал, что отпустит форварда Тимо Вернера в топ-клуб, если это пойдет игроку на пользу.

— Я уже многим игрокам советовал снимать обручальные кольца от брака с их нынешним клубом и переходить куда-либо еще, — приводит Sport Bild слова Нагельсманна. — Так же я поступлю и с Вернером, если он будет развиваться быстрее, чем «Лейпциг».

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за «Лейпциг», забил 15 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает Вернера в 65 миллионов евро.

Нападающим интересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».