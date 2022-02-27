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Сегодня, 08:21

Нагельсманн остался доволен игрой «Баварии» в матче с «Айнтрахтом»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:0).

«Ценная победа для нас. Следующие матчи в бундеслиге будут важными для нас. Думаю, в этой игре мы сделали шаг в правильном направлении. Я доволен, мы держали игру под контролем, были долгие отрезки, когда нам удавалось делать это очень хорошо», — цитирует Нагельсманна пресс-служба «Баварии».

«Бавария» набрала 58 очков и продолжает уверенно удерживать первое место в турнирной таблице.

«Айнтрахт» потерпел третье поражение подряд и занимает 10-ю строчку (31 очко).

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 63-36 49
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 23 11 4 8 49-28 37
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 23 8 5 10 25-33 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 23 5 7 11 25-40 22
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.02 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 2 : 1
26.02 17:30
Байер – Арминия
 3 : 0
26.02 17:30
Боруссия М – Вольфсбург
 2 : 2
26.02 17:30
Гр. Фюрт – Кельн
 1 : 1
26.02 17:30
Унион Б – Майнц
 3 : 1
26.02 17:30
Фрайбург – Герта
 3 : 0
26.02 20:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 0 : 1
27.02 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
27.02 19:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
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