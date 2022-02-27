Нагельсманн остался доволен игрой «Баварии» в матче с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:0).

«Ценная победа для нас. Следующие матчи в бундеслиге будут важными для нас. Думаю, в этой игре мы сделали шаг в правильном направлении. Я доволен, мы держали игру под контролем, были долгие отрезки, когда нам удавалось делать это очень хорошо», — цитирует Нагельсманна пресс-служба «Баварии».

«Бавария» набрала 58 очков и продолжает уверенно удерживать первое место в турнирной таблице.

«Айнтрахт» потерпел третье поражение подряд и занимает 10-ю строчку (31 очко).