Нагельсманн остался доволен игрой «Баварии» в матче с «Айнтрахтом»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:0).
«Ценная победа для нас. Следующие матчи в бундеслиге будут важными для нас. Думаю, в этой игре мы сделали шаг в правильном направлении. Я доволен, мы держали игру под контролем, были долгие отрезки, когда нам удавалось делать это очень хорошо», — цитирует Нагельсманна пресс-служба «Баварии».
«Бавария» набрала 58 очков и продолжает уверенно удерживать первое место в турнирной таблице.
«Айнтрахт» потерпел третье поражение подряд и занимает 10-ю строчку (31 очко).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|
3
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|
5
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Унион Б
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|
9
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
11
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
12
|Арминия
|24
|5
|10
|9
|22-32
|25
|
13
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|
14
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
15
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|
17
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
|25.02
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|2 : 1
|26.02
|17:30
|
Байер – Арминия
|3 : 0
|26.02
|17:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|2 : 2
|26.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Кельн
|1 : 1
|26.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|3 : 1
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Герта
|3 : 0
|26.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 1
|27.02
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|27.02
|19:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4