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Сегодня, 10:24

Нагельсманн оценил дебют Канселу за «Баварию»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил дебют защитника Жоау Канселу в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Майнцем» (4:0).

«Он отлично сыграл: был очень изобретателен, вы видели первый пас, который он сделал, как он использовал внешнюю сторону стопы. Было два очень хороших кросса на Томаса Мюллера. Он сделал много заходов из глубины. Я думаю, он раз 15 пытался спринтовать. Он очень хорошо справился», — цитирует Нагельсманна Reuters.

«Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Жоау Канселу
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
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 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
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 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
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 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
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 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
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 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
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 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
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 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
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 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
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 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
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 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
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 Герта 18 3 5 10 20-32 14
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3.02 22:30
Аугсбург – Байер
 - : -
4.02 17:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
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 - : -
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4.02 17:30
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