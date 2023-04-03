Нагельсманн не смог поговорить с боссами «Баварии» перед своим увольнением из-за отдыха на курорте

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не смог пообщаться с руководством клуба перед своим увольнением, так как отдыхал на горнолыжном курорте и не отвечал на звонки, сообщил Bild.

По данным источника, именно потому, что специалист отсутствовал, он узнал о своем увольнении из СМИ.

Новым главным тренером «Баварии» стал Томас Тухель. Под его руководством мюнхенцы на выходных обыграли дортмундскую «Боруссию» (4:2) и вышли на первое место в бундеслиге.