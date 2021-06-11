Нагельсманн не хочет отпускать Комана из «Баварии»

Новый главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не хочет отпускать полузащитника Кингсли Комана в другую команду, сообщает Sport1.

По данным источника, футболист может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», если английскому клубу не удастся приобрести игрока дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Нагельсманн хочет удержать 24-летнего француза в «Баварии». Сам футболист не против остаться в команде, но с повышением зарплаты в два раза. Контракт Комана с клубом рассчитан до лета 2023 года.