Нагельсманн не хочет отпускать Комана из «Баварии»
11:09
Новый главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не хочет отпускать полузащитника Кингсли Комана в другую команду, сообщает Sport1.
По данным источника, футболист может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», если английскому клубу не удастся приобрести игрока дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Нагельсманн хочет удержать 24-летнего француза в «Баварии». Сам футболист не против остаться в команде, но с повышением зарплаты в два раза. Контракт Комана с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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