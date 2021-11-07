Нагельсманн назвал Нойера лучшим вратарем в мире
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о вратаре команды Мануэле Нойере.
«Я очень рад работать с ним. Он по-прежнему лучший вратарь в мире. Он великолепно играет ногами и у него невероятные рефлексы.
Он всегда впечатлял меня, когда играл против моих команд или когда я наблюдал за ним по телевизору, поэтому счастлив, что он сейчас с нами", — приводит слова Нагельсманна Twitter Bayern & Germany.
В текущем сезоне 35-летний Нойер провел 17 матчей за команду во всех турнирах и пропустил 19 мячей.
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