Нагельсманн назвал Нойера лучшим вратарем в мире

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о вратаре команды Мануэле Нойере.

«Я очень рад работать с ним. Он по-прежнему лучший вратарь в мире. Он великолепно играет ногами и у него невероятные рефлексы.

Он всегда впечатлял меня, когда играл против моих команд или когда я наблюдал за ним по телевизору, поэтому счастлив, что он сейчас с нами", — приводит слова Нагельсманна Twitter Bayern & Germany.

Nagelsmann on Neuer: «I'm very happy to be working with him. He's still by far the best goalkeeper in the world. He's great with his feet & has incredible reflexes. I've always been impressed whenever he played against my teams or I watched him on TV, so I'm happy to have him now — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 6, 2021

В текущем сезоне 35-летний Нойер провел 17 матчей за команду во всех турнирах и пропустил 19 мячей.