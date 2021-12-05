Нагельсманн: «Левандовски забил решающие мячи и ответил болельщикам «Боруссии» на выкрики про Месси»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался об игре нападающего Роберта Левандовского в матче 14-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (3:2).
«Левандовски забил решающие мячи и ответил болельщикам «Боруссии» на выкрики про Месси», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.
Напомним, что 33-летний поляк оформил дубль в прошедшей встрече. Болельщики «Боруссии» скандировали на игре имя нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, который получил «Золотой мяч».
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