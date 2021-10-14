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Нагельсман заявил, что «Золотой мяч» должен получить Роберт Левандовски

Нагельсман считает, что «Золотой мяч» должен получить Роберт Левандовски
14:31
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман считает, что «Золотой мяч» по итогам года должен получить форвард Роберт Левандовски.

«Левандовски заслуживает «Золотого мяча». Думаю, он должен его получить, так как в последние три года он был более последователен, чем любой другой футболист. Роберт очень динамичен, у него мало травм, он интенсивно тренируется», — цитирует Нагельсмана Abendzeitung.

В прошлом сезоне Левандовски участвовал в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, забив 48 голов и отдав 9 результативных передач. В этом розыгрыше форвард сыграл в 7 матчах чемпионата Германии, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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