Нагельсман заявил, что «Золотой мяч» должен получить Роберт Левандовски

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман считает, что «Золотой мяч» по итогам года должен получить форвард Роберт Левандовски.

«Левандовски заслуживает «Золотого мяча». Думаю, он должен его получить, так как в последние три года он был более последователен, чем любой другой футболист. Роберт очень динамичен, у него мало травм, он интенсивно тренируется», — цитирует Нагельсмана Abendzeitung.

В прошлом сезоне Левандовски участвовал в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, забив 48 голов и отдав 9 результативных передач. В этом розыгрыше форвард сыграл в 7 матчах чемпионата Германии, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.