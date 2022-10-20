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Сегодня, 13:24

Нагельсман считает, что Гравенберх станет одним из лучших полузащитников в мире

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением по поводу ситуации с недовольством полузащитника команды Райана Гравенберха его игровым временем.

«Это нелегко для Райана, но он будет одним из лучших полузащитников в мире. Я говорил ему о том, в чем разница с его ролью в команде в прошлом году. Конечно, ему грустно из-за того, что он мало играет, но он не обозлен», — цитирует немца Sky Sport Germany.

Ранее Гравенберх не раз заявлял о недостаточном количестве игрового времени в «Баварии». В этом сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу в матче Кубка Германии.

ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
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 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
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 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
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 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
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