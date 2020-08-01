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«Надеемся, ты порадуешься поцелую от Иванович больше, чем от Подольски на «Маракане». ФИФА поздравила Швайнштайгера с днем рождения

11:03
Бастиан Швайнштайгер и Лукас Подольски. Фото скриншот ФИФА
Бастиан Швайнштайгер и Лукас Подольски. Фото скриншот ФИФА
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ФИФА в официальном Twitter поздравила с днем рождения бывшего полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. Чемпиону мира-2014 исполнилось 36 лет.

В качестве поздравления пресс-служба ФИФА выложила кадры празднования Германией победы на чемпионате мира-2014. На одном из кадров Швайнштайгер изображает поцелуй с Лукасом Подольски.

«Надеемся, празднования будут радостными. И надеемся, что ты порадуешься праздничному поцелую от Аны Иванович больше, чем от Подольски на «Маракане», — говорится в сообщении ФИФА.

Швайнштайгер и бывшая сербская теннисистка Ана Иванович женаты с 2016 года, воспитывают двоих детей.

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