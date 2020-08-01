«Надеемся, ты порадуешься поцелую от Иванович больше, чем от Подольски на «Маракане». ФИФА поздравила Швайнштайгера с днем рождения
ФИФА в официальном Twitter поздравила с днем рождения бывшего полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. Чемпиону мира-2014 исполнилось 36 лет.
В качестве поздравления пресс-служба ФИФА выложила кадры празднования Германией победы на чемпионате мира-2014. На одном из кадров Швайнштайгер изображает поцелуй с Лукасом Подольски.
«Надеемся, празднования будут радостными. И надеемся, что ты порадуешься праздничному поцелую от Аны Иванович больше, чем от Подольски на «Маракане», — говорится в сообщении ФИФА.
Швайнштайгер и бывшая сербская теннисистка Ана Иванович женаты с 2016 года, воспитывают двоих детей.
? We hope the celebrations are as joyous, @BSchweinsteiger. We hope you enjoy a birthday kiss from @AnaIvanovic more than you did a Maracana one from @Podolski10! ?pic.twitter.com/gDKBWRwMw8— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 1, 2020