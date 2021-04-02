На вратаря «Баварии» Нюбеля претендуют «Монако» и дортмундская «Боруссия»

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

По информации источника, главным претендентом на 24-летнего немца является «Монако». Сообщается, что в услугах футболиста также заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «Марсель».

News #N?bel: He has a new request, from Olympique Marseille. But currently, Monaco is the favorite. And he is one of the candidates for BVB. The background to all of this will be available in my podcast #MeineBayernWoche ?. With an assessment of @berger_pj. @SPORT1 #FCBayern — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 1, 2021

Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Шальке» на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 голкипер провел 3 матча в составе мюнхенцев и пропустил 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.