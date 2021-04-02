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На вратаря «Баварии» Нюбеля претендуют «Монако» и дортмундская «Боруссия»

08:38
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Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

По информации источника, главным претендентом на 24-летнего немца является «Монако». Сообщается, что в услугах футболиста также заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «Марсель».

Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Шальке» на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 голкипер провел 3 матча в составе мюнхенцев и пропустил 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

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