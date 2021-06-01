На третьем комплекте формы «Баварии» будут изображены заснеженные вершины Альп
04:27
Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровой экипировке, опубликовал фотографии третьего комплекта формы «Баварии».
Форма будет представлена в белом цвете с красными вставками. При этом на футболке будут изображены заснеженные вершины Альп, которые располагаются недалеко от Мюнхена.
Третий комплект формы «Баварии» на сезон-2021/22. Фото Footyheadlines
Ранее «Бавария» официально представила гостевой комплект на сезон-2021/22. Также Footyheadlines показал фотографии домашней формы мюнхенцев.
«Бавария» по итогам сезона-2020/21 стала чемпионом Германии.
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