На поле по трапу. Стадион «Лейпцига» стал аэропортом

Требования безопасности и правила медицинского протокола, разработанного для матчей чемпионата Германии, заставили руководство «Лейпцига» пойти на беспрецедентные меры. Перед субботней игрой с «Фрайбургом» на стадионе появился трап — то самое устройство, которое используют в аэропортах для прохода пассажиров в самолет и выхода из него.

По новым правилам в технической зоне необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. С учетом таких расстояний всем там не поместиться. Пришлось продлить эту зону на трибуну, а для подъема туда привезли трап, договорившись с местным аэропортом. На скамейке останутся главный тренер Юлиан Нагельсманн, его помощники и врачи. А наверх поднимутся запасные футболисты. (Александр Бобров)

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Лейпцига» — 1,3, ничья — 5,5, победа «Фрайбурга» — 9,25.