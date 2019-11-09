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На что способна «Бавария» с новым тренером?

12:00

В субботу, 9 ноября, в 11-м туре бундеслиги «Бавария» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Встреча на «Алльянц Арене» начнется в 20.30 по московскому времени.

Теперь Ханс-Дитер Флик дебютирует в качестве и.о. главного тренера «Баварии» и в немецком чемпионате. Напомним, что после поражения от «Айнтрахта» в отставку был отправлен Нико Ковач и победа над «Олимпиакосом» (2:0) в Лиге чемпионов была одержана уже под руководством нового наставника. Мюнхенцы впервые за долгое время идут не в лидерах бундеслиги, а лишь четвертыми, уступая четыре очка менхенгладбахской «Боруссии». Дортмундцы, напротив, сейчас на ходу — им удалось прервать безвыигрышную серию и сократить отставание от первого места, «Вольфсбург» в последнем туре был обыгран по всем статьям, а в матче с «Интером» (3:2) им и вовсе удалось отыграться со счета 0:2. Коэффициент на победу «Боруссии» над «Баварией» в БК «Лига Ставок» составляет 5,25.

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