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Новости   //    Футбол   //    Германия

Мюллера не собираются возвращать в сборную Германии

23:47
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Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф поделился мнением о шансах нападающего «Баварии» Томаса Мюллера вернуться в национальную команду. В 2019 году Йоахим Лев объявил, что Мюллер, Матс Хуммельс и Джером Боатенг не будут вызываться в сборную.

— Я очень рад за Томаса, что он так хорошо играет в последнее время, — цитирует Бирхоффа Kicker. — Но решение Лева было предельно ясным. Он хочет остаться с игроками, которые вызывались в прошлый раз, они убедили нас. Вы должны признать, что он принял жесткое решение, которое поддерживает, доверяя молодым игрокам.

Мюллер провел 100 матчей за сборную Германии, забив 38 мячей. В 2014 году он стал чемпионом мира.

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