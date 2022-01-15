Мюллер сделал 150-ю результативную передачу в бундеслиге
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Кельном» (4:0) в 19-м туре чемпионата Германии достиг отметки в 150 результативных передач в бундеслиге, сообщает Opta.
Указано, что со времени дебюта Мюллера (15 августа 2008 года) в бундеслиге только Лионель Месси («ПСЖ», «Барселона») делал больше ассистов в топ-5 европейских лиг. В его активе 180 результативных передач.
32-летний немец в текущем сезоне провел 28 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил восемь мячей при 20 голевых передачах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|19
|13
|1
|5
|49-29
|40
|
3
|Байер
|19
|9
|5
|5
|44-31
|32
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Хоффенхайм
|19
|9
|4
|6
|39-29
|31
|
6
|Фрайбург
|19
|8
|6
|5
|31-23
|30
|
7
|Майнц
|19
|8
|3
|8
|27-21
|27
|
8
|Унион Б
|19
|8
|7
|4
|27-24
|31
|
9
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|6
|5
|29-27
|27
|
10
|Кельн
|19
|7
|7
|5
|30-32
|28
|
11
|Арминия
|18
|3
|8
|7
|16-24
|17
|
12
|Боруссия М
|19
|6
|4
|9
|25-35
|22
|
13
|Бохум
|19
|7
|2
|10
|17-27
|23
|
14
|Штутгарт
|19
|4
|6
|9
|22-33
|18
|
15
|Аугсбург
|18
|4
|6
|8
|18-29
|18
|
16
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|18
|1
|3
|14
|13-49
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|5 : 1
|15.01
|17:30
|
Вольфсбург – Герта
|0 : 0
|15.01
|17:30
|
Кельн – Бавария
|0 : 4
|15.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|1 : 0
|15.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|2 : 1
|15.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|0 : 2
|15.01
|20:30
|
Боруссия М – Байер
|1 : 2
|16.01
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|16.01
|19:30
|
Арминия – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|15
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|15
|1
|3
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