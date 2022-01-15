Мюллер сделал 150-ю результативную передачу в бундеслиге

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Кельном» (4:0) в 19-м туре чемпионата Германии достиг отметки в 150 результативных передач в бундеслиге, сообщает Opta.

Указано, что со времени дебюта Мюллера (15 августа 2008 года) в бундеслиге только Лионель Месси («ПСЖ», «Барселона») делал больше ассистов в топ-5 европейских лиг. В его активе 180 результативных передач.

32-летний немец в текущем сезоне провел 28 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил восемь мячей при 20 голевых передачах.