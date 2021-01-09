Мюллер считает, что «Бавария» уступила «Боруссии» из-за собственных ошибок

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о причинах поражения в матче 15-го тура бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:3).

«В первые 30 минут мы доминировали, в том числе благодаря нашему спокойствию в построении игры. Мы старались выходить на чужую половину поля за счет простых, коротких пасов. Но при потере мяча у нас было неудачное расположение. Гладбах выжидал, закрывая центр. В первые полчаса они были довольно пассивны.

К сожалению, оба наших неудачных паса они хладнокровно реализовали в голы. Больше голевых моментов у них не было. Мы потеряли мяч при движении в атаку — после таких потерь центральным защитникам непросто обороняться. Во втором тайме мы принялись осаждать ворота соперника, но извлекли из этой осады слишком мало».

В составе победителей дубль сделал Йонас Хофманн. Еще один мяч забил Флориан Нойхаус.