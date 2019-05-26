03:36 | Футбол — Германия

Мюллер считает, что "Бавария" продемонстрировала большую силу воли в финале Кубка Германии

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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер - о победе над "РБ Лейпциг" (3:0) в финале Кубка Германии. Дубль в составе победителей сделал Роберт Левандовски.

- Сегодня мы выложились на все сто! Мои поздравления парням. Сегодня была не дежурная победа, было очень много эмоций! Хотя мы завоевали вместе много титулов, этот все равно особенный, - цитирует футболиста официальный сайт "Баварии". - И дело не только в трех великих игроках, которые покидают нас. В течение сезона у нас были сложные периоды. Но мы смогли вернуться на победную тропу, мы продемонстрировали большую силу воли.

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РБ Лейпциг - Бавария

 

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019%5B2%5D/05/stimmen-zum-pokalsieg-gegen-leipzig

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