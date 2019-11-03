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Мюллер провел 500-й матч в составе «Баварии»

09:32
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Матч 10-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Бавария» (1:5) стал для Томаса Мюллера 500-м матчем в составе мюнхенского клуба. Таким образом, полузащитник стал десятым футболистом в истории клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1965 году, которому удалось добиться этой отметки.

30-летний «баварец» занимает одну строчку с бывшим партнером по команде Бастианом Швайнштайгером, который покинул «Баварию» летом 2015 года после своего 500-го матча.

Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В 15 играх текущего сезона он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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