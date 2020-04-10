Мюллер прошлой осенью не собирался продлевать контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что полгода назад не собирался подписывать новый контракт. На этой неделе он продлил соглашение с клубом до 2023 года.

— Осенью я почувствовал напряжение и не собирался продлевать свой контракт, — цитирует Bild Мюллера. — Был период, когда я не играл в стартовом составе шесть матчей кряду. Это был сложный этап для меня. Со сменой тренера и другим стилем игры все сложилось удачно. Новая система позволяет игрокам чувствовать себя хорошо на поле.

Мюллер является воспитанником «Баварии», на его счету 521 матча и 195 голов. В текущем сезоне 30-летний немец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 16 результативных передач.