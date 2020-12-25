Мюллер поздравил болельщиков с Рождеством забавной фотографией

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в Twitter поздравил подписчиков с Рождеством.

Футболист опубликовал праздничную фотографию, на которой он играет на трубе в окружении подарков в виде кубков и рождественской елки.

«С Рождеством», — написал немец.

31-летний футболист в текущем сезоне чемпионата Германии провел 13 матчей, отметившись 6 голами и 7 ассистами.

«Бавари» — лидер турнирной таблицы бундеслиги.