Мюллер поздравил болельщиков с Рождеством забавной фотографией
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в Twitter поздравил подписчиков с Рождеством.
Футболист опубликовал праздничную фотографию, на которой он играет на трубе в окружении подарков в виде кубков и рождественской елки.
«С Рождеством», — написал немец.
31-летний футболист в текущем сезоне чемпионата Германии провел 13 матчей, отметившись 6 голами и 7 ассистами.
«Бавари» — лидер турнирной таблицы бундеслиги.
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