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Мюллер поздравил болельщиков с Рождеством забавной фотографией

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в Twitter поздравил подписчиков с Рождеством.

Футболист опубликовал праздничную фотографию, на которой он играет на трубе в окружении подарков в виде кубков и рождественской елки.

«С Рождеством», — написал немец.

31-летний футболист в текущем сезоне чемпионата Германии провел 13 матчей, отметившись 6 голами и 7 ассистами.

«Бавари» — лидер турнирной таблицы бундеслиги.

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