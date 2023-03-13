Мюллер отреагировал на то, что не будет вызван в сборную Германии на ближайшие матч

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал то, что не будет вызван в национальную команду на ближайшие товарищеские матчи.

«Ранее было объявлено, что Флик не будет вызывать меня на следующие два матча сборной. Мы ценим друг друга и будем продолжать обмен мнениями. Посмотрим, как все пойдет. Я скрещу пальцы за ребят на первых международных матчах.

Лично я хочу использовать международный перерыв, чтобы оптимально подготовиться к предстоящим задачам в «Баварии». Решающая фаза сезона уже не за горами. Мы находимся в отличном положении во всех трех соревнованиях, и нам еще многое предстоит сделать! Мое стремление к трофеям не ослабевает! Вперед», — написал Мюллер в своих соцсетях.

Сборная Германии проведет товарищеские матчи против Перу (25 марта) и Бельгии (28 марта).