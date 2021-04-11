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Мюллер оценил игру молодых футболистов «Баварии» в матче с «Унионом»

01:51
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями после матча с «Унионом» (1:1) в 28-м туре бундеслиги.

«Мы играли видоизмененным составом, наши молодые игроки проделали великолепную работу, -цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии» 11 апреля. — Мы показали активную командную игру, возможно, только в 20 метрах от ворот нам не хватало согласованности. Но это была хорошая домашняя игра. Мы полностью контролировали «Унион», который в этом сезоне произвел фурор. Поэтому вдвойне неприятно пропустить после вброса из-за боковой».

«Бавария» набрала 65 очков и лидирует в чемпионате Германии. На второй позиции «Лейпциг» — 60 очков.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2021/04/stimmen-zum-bundesliga-spiel-des-fc-bayern-gegen-union-berlin

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