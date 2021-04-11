Мюллер оценил игру молодых футболистов «Баварии» в матче с «Унионом»
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями после матча с «Унионом» (1:1) в 28-м туре бундеслиги.
«Мы играли видоизмененным составом, наши молодые игроки проделали великолепную работу, -цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии» 11 апреля. — Мы показали активную командную игру, возможно, только в 20 метрах от ворот нам не хватало согласованности. Но это была хорошая домашняя игра. Мы полностью контролировали «Унион», который в этом сезоне произвел фурор. Поэтому вдвойне неприятно пропустить после вброса из-за боковой».
«Бавария» набрала 65 очков и лидирует в чемпионате Германии. На второй позиции «Лейпциг» — 60 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/04/stimmen-zum-bundesliga-spiel-des-fc-bayern-gegen-union-berlin
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