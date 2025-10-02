Мюллер обошел Крооса и стал самым титулованным немецким футболистом в истории
Бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер, выступающий за «Ванкувер Уайткэпс» в МЛС, стал самым титулованным немецким футболистом в истории.
2 октября «Ванкувер Уайткэпс» обыграл ФК «Ванкувер» (4:2) и стал победителем чемпионата Канады. 36-летний Мюллер реализовал пенальти и сделал результативную передачу.
Для Мюллера этот титул стал 35-м в карьере. По этому показателю он обогнал бывшего полузащитника «Баварии» и «Реала» Тони Крооса, который остановился на 34 трофеях.
Мюллер перешел в «Ванвувер Уайткэпс» летом 2025 года, когда завершился его контракт с «Баварией».
Новости