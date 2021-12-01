Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о том, что форвард Роберт Левандовски не получил «Золотой мяч».

«С точки зрения «баварцев», поляков и немцев, вчерашняя церемония вручения «Золотого мяча» принесла разочарование. Для некоторых в особенности. Также для меня это дополнительная мотивация отдать все силы ради победы в Лиге чемпионов, чтобы показать всем, из какого мы теста. И главное — показать, что способен предложить немецкий футбол. Ближайшая возможность нас ждет в следующую среду в Лиге чемпионов против «Барселоны». Давайте ею воспользуемся!», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 29 ноября. Награду в седьмой раз получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, вторым стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски.