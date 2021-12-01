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Мюллер — о «Золотом мяче» Месси: «Для «Баварии» это мотивация показать, что предлагает немецкий футбол»

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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о том, что форвард Роберт Левандовски не получил «Золотой мяч».

«С точки зрения «баварцев», поляков и немцев, вчерашняя церемония вручения «Золотого мяча» принесла разочарование. Для некоторых в особенности. Также для меня это дополнительная мотивация отдать все силы ради победы в Лиге чемпионов, чтобы показать всем, из какого мы теста. И главное — показать, что способен предложить немецкий футбол. Ближайшая возможность нас ждет в следующую среду в Лиге чемпионов против «Барселоны». Давайте ею воспользуемся!», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 29 ноября. Награду в седьмой раз получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, вторым стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1465787723617345538?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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