Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Мюллер — о матче с «Вердером»: «Мы заслуженно победили»

10:49
Теги:

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался о победном матче 25-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (3:1).

«Мы ставили задачу — победить. Это следующий этап. Мы довольны тем, как одержали эту победу. «Бавария» должна продолжать в том же духе. Мы заслужили победу благодаря своему упорству. С 10-й минуты мы стали выглядеть свежее и активнее. Мы могли забить больше. Победа совершенно заслуженная, хоть и пропустили один гол», — цитирует Мюллера пресс-служба «Баварии».

В 25 матчах бундеслиги «Бавария» набрала 58 очков и расположилась на 1-м место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир