Мюллер недоволен игрой «Баварии» в защите

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметил, что его не устроила игра команды в защите. Баварцы обыграли «Герту» (4:3) в третьем туре бундеслиги. Покер сделал Роберт Левандовски.

«Конечно мы рады, что смогли взять столь важные три очка. Думаю, что многие нейтральные болельщики расстроились, когда мы сделали счет 4:3. После предыдущих интенсивных дней, для нас было невероятно важно продолжать давить.

Конечно, мы не можем быть довольны тем, как мы обороняли свои ворота. Это касается всей команды. Мы хотим снова делать вещи, за которые «Баварией» восхищались и будут восхищаться. Сегодня некоторые вещи мы тоже делали хорошо, но вот оказание давления после забитого мяча — мы должны вернуть это".