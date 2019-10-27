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Мюллер не покинет «Баварию» зимой

18:04
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер не покинет мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

— Мы не получили ни одного запроса, и никто не говорил о возможном переходе, — приводит слова функционера Kicker. — Мы не задумываемся о продаже кого-либо.

30-летний немец всю карьеру провел в «Баварии» и забил 186 голов в 495 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В 10 играх текущего сезона он забил гол и сделал 4 результативные передачи.

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