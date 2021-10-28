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Мюллер извинился перед болельщиками за разгромное поражение от менхенгладбахской «Боруссии»

08:38
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер извинился перед болельщиками за разгромное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:5) в 1/16 финала Кубка Германии.

«Мы так и не смогли завести свой мотор. Остается только извиниться перед фанатами и «Боруссией». За исключением Нойера, все сыграли ужасно. Со мной такого еще никогда не было. Очень тяжело. Нужно оставить это поражение позади, потому что нам предстоит игра в чемпионате в субботу», — приводит официальный сайт «Баварии» слова Мюллера.

Поражение от «Боруссии» стало для «Баварии» первым за 43 года с разницей в 5 или более мячей.

Боруссия М — Бавария

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/en/news/2021/10/reaction-to-the-second-round-of-the-dfb

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Иван Торопцев все материалы автора

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