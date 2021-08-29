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Мюллер: «Хотел бы увидеть Роналду и Месси в «ПСЖ», если Мбаппе уйдет»

07:43
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер рассказал о том, что был бы рад видеть в одной команде форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я бы очень хотел увидеть, как Криштиану Роналду играет с Месси в «ПСЖ», если бы Мбаппе ушел», — цитирует Мюллера Twitter Bayern & Germany.

Этим летом Месси на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», а Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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