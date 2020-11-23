Мюллер готов вернуться в сборную Германии

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер заявил, что готов вернуться в сборную Германии. В марте 2019 года он был отстранен от национальной команды вместе с Матсом Хуммелсом и Джеромом Боатенгом, так как бундестим взяла курс на омоложение состава.

— Больно было видеть разгром сборной от Испании. Конечно, вы переживаете за игроков, которых знаете по клубу, с которыми вместе играли. Как я уже сказал, никто из нас не сдался, — приводит слова Мюллера Sky Sport Deutschland.

31-летний Мюллер провел за сборную Германии 100 матчей.