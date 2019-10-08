Мюллер готов покинуть «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер готов покинуть клуб, если его роль в команде не изменится, сообщает Bild. Он перестал считаться игроком основного состава. В последних пяти матчах он четырежды выходил на замену, а во встрече с «Тоттенхэмом» (7:2) не появлялся на поле.

30-летний немец всю карьеру провел в «Баварии» и забил 186 голов в 495 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В 10 играх текущего сезона он забил гол и сделал 4 результативные передачи.

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