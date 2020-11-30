Мюллер, Боатенг и Хуммельс могут вернуться в сборную Германии

Руководство Немецкого футбольного союза провело встречу с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом. Как сообщает sport1.de, на ней обсуждалось возвращение в национальную команду ветеранов Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса.

Лев дал понять, что готов рассмотреть их возвращение в случае большого количества травм у основной обоймы.

Как сообщалось ранее, руководство немецкого футбола не рассматривает вопрос увольнения Лева после разгрома от Испании (0:6) в Лиге наций.

32-летний Боатенг последний раз играл за Германию в октябре 2018 года (0:3 с Голландией), а 31-летние Мюллер и Хуммельс — в ноябре 2018 года (2:2 с Голландией).