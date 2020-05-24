Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер после поражения от «Баварии» в матче 27-го тура чемпионата Германии (2:5) признался, что доволен игрой своей команды.

— «Бавария» одержала заслуженную победу, — цитирует пресс-служба клуба Хюттера. — Тем не менее, я хотел бы сделать комплимент своей команде, которая показала правильную реакцию на матч с Гладбахом. Мы показали очень хорошую игру, особенно после 3:2 появилось ощущение, что мы сможем зацепиться за очки. Конечно, мы знали, что «Бавария» может еще прибавить. Четвертый гол получился очень обидным, поскольку в той или иной степени это был автогол — подарок с нашей стороны. Ключевым моментом стал тот факт, что мы пропустили незадолго до перерыва и сразу после него. Реакция команды меня очень впечатлила, так как мы забили два гола после стандартных положений. После у нас было еще несколько моментов, в частности удар Костича в штангу. «Бавария» победила заслуженно, но я разочарован тем, что мы пропустили пять голов. Однако мы можем впредь опираться на показанную сегодня игру.