Мусиала установил рекорд бундеслиги

Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала забил гол в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).

Как сообщает Opta, 19-летний немец стал рекордсменом бундеслиги по количеству голов в первые 14 туров сезона среди молодых игроков. На его счету 9 мячей в 14 матчах.

«Бавария» выиграла пятый матч подряд и занимает первое место в бундеслиге (31 очко). «Вердер» находится на седьмой строчке (21 очко).