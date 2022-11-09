Мусиала установил рекорд бундеслиги
Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала забил гол в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).
Как сообщает Opta, 19-летний немец стал рекордсменом бундеслиги по количеству голов в первые 14 туров сезона среди молодых игроков. На его счету 9 мячей в 14 матчах.
«Бавария» выиграла пятый матч подряд и занимает первое место в бундеслиге (31 очко). «Вердер» находится на седьмой строчке (21 очко).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|14
|9
|4
|1
|47-13
|31
|
2
|Фрайбург
|13
|8
|3
|2
|20-13
|27
|
3
|Унион Б
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Боруссия Д
|14
|8
|1
|5
|23-17
|25
|
5
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|
6
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|
7
|Вердер
|14
|6
|3
|5
|24-25
|21
|
8
|Вольфсбург
|14
|5
|5
|4
|22-19
|20
|
9
|Боруссия М
|14
|5
|4
|5
|24-22
|19
|
10
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|
11
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|
12
|Кельн
|13
|4
|5
|4
|20-25
|17
|
13
|Штутгарт
|14
|3
|5
|6
|18-25
|14
|
14
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|
15
|Байер
|13
|3
|3
|7
|21-25
|12
|
16
|Герта
|14
|2
|5
|7
|17-22
|11
|
17
|Бохум
|14
|3
|1
|10
|13-36
|10
|
18
|Шальке
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.11
|20:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|2 : 0
|8.11
|22:30
|
Бавария – Вердер
|6 : 1
|8.11
|22:30
|
Бохум – Боруссия М
|2 : 1
|8.11
|22:30
|
Штутгарт – Герта
|2 : 1
|9.11
|20:30
|
Кельн – Байер
|- : -
|9.11
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|9.11
|22:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|9.11
|22:30
|
Шальке – Майнц
|- : -
|9.11
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|9
|П
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|13
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|10
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|11
|1
|2
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