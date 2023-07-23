Мусиала признан лучшим игроком «Баварии» в сезоне-2022/23

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала стал лучшим игроком команды в сезоне-2022/23 по версии болельщиков, сообщается на сайте клуба.

За 20-летнего хавбека проголосовали 46 проуентов фанатов. На награду претендовали также Маттейса де Лигта, набравший 28,3 процента и Томаса Мюллера, за которого проголосовали 8,2 процента.

В прошлом сезоне Мусиала провел за команду 47 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 16 голевых передач. Всего за «Баварию» он провел 125 игр, забил 31 мяч и сделал 23 голевые передачи.