Форвард «Баварии» Мусиала: «Мы не смогли завоевать титул в прошлом сезоне и не хотим повторить это снова»
Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала рассказал об амбициях команды перед стартом сезона-2024/25.
«Мы очень мотивированы. Мы не смогли завоевать титул в прошлом сезоне и не хотим повторить это снова. У нас менталитет победителей, но если мы не будем выкладываться на 100 процентов на протяжении всего сезона, мы не достигнем наших целей. Мы должны в первую очередь смотреть на себя, на то, что мы лучше других, и постепенно делать шаги вперед», — приводит Sport1 слова Мусиалы.
В прошлом сезоне «Бавария» заняла третье место в бундеслиге. Новый розыгрыш чемпионата Германии начнется 23 августа. В 1-м туре «Бавария» на выезде сыграет с «Вольфсбургом».
Источник: Sport1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
Новости