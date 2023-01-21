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Сегодня, 09:03

Мусиала — лучший игрок сборной Германии в 2022 году

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала был признан лучшим игроком национальной команды в 2022 году по версии болельщиков, сообщает пресс-служба Федерации футбола Германии.

Хавбек набрал 66,2% голосов в голосовании. Второе место занял Кай Хаверц (8%), на третьей строчке расположился полузащитник Йозуа Киммих (6,1%).

19-летний Мусиала сыграл за сборную Германии 20 матчей и забил один гол.

На ЧМ-2022 он провел три матча за национальную команду и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.dfb.de/news/detail/musiala-ist-nationalspieler-des-jahres-247749/
Джошуа Киммих
Футбол
Сборная Германии по футболу
Джамал Мусиала
Кай Хаверц
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 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
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 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
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 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
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 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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Айнтрахт Ф – Шальке
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21.01 17:30
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