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Сегодня, 10:25

Мукоко получил травму в матче с «Вердером»

Виктория Кравченко
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко был травмирован в матче чемпионата Германии с «Вердером» (2:0).

«К сожалению, все это не очень хорошо выглядит. Нам нужно дождаться диагноза», — сказал главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич.

В этом сезоне 18-летний футболист забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи в 17 играх бундеслиги в этом сезоне.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вердер
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 20 10 6 4 40-26 36
6
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
9
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
10
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
11
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
12
 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 20 6 3 11 25-36 21
14
 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 20 5 4 11 29-39 19
16
 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
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34 тур
10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 0 : 0
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 3 : 0
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 2 : 1
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 1 : 3
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 3 : 1
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 0 : 2
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 1 : 2
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 - : -
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 16 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 2
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