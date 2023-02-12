Мукоко получил травму в матче с «Вердером»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко был травмирован в матче чемпионата Германии с «Вердером» (2:0).

«К сожалению, все это не очень хорошо выглядит. Нам нужно дождаться диагноза», — сказал главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич.

В этом сезоне 18-летний футболист забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи в 17 играх бундеслиги в этом сезоне.