Мукоко получил травму в матче с «Вердером»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко был травмирован в матче чемпионата Германии с «Вердером» (2:0).
«К сожалению, все это не очень хорошо выглядит. Нам нужно дождаться диагноза», — сказал главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич.
В этом сезоне 18-летний футболист забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи в 17 играх бундеслиги в этом сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|12
|7
|1
|59-18
|43
|
2
|Унион Б
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|
3
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Фрайбург
|20
|11
|4
|5
|32-31
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|10
|6
|4
|40-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
7
|Вольфсбург
|20
|8
|6
|6
|38-26
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|3
|9
|31-39
|27
|
9
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|
10
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|
11
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|20
|6
|3
|11
|25-36
|21
|
14
|Бохум
|20
|6
|1
|13
|24-49
|19
|
15
|Хоффенхайм
|20
|5
|4
|11
|29-39
|19
|
16
|Штутгарт
|20
|3
|7
|10
|23-36
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.02
|22:30
|
Шальке – Вольфсбург
|0 : 0
|11.02
|17:30
|
Бавария – Бохум
|3 : 0
|11.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|2 : 1
|11.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|1 : 3
|11.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|3 : 1
|11.02
|17:30
|
Вердер – Боруссия Д
|0 : 2
|11.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|1 : 2
|12.02
|17:30
|
Герта – Боруссия М
|- : -
|12.02
|19:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|16
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|2
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