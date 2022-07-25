Мукиеле прошел медосмотр перед переходом в «ПСЖ»

Защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле прилетел в Париж, чтобы пройти медицинское обследование и подписать соглашение с «ПСЖ». Как сообщает в Twitter Фабрицио Романо, 24-летний француз уже прошел первые тесты, остальные — во вторник, 26 июля.

Ранее Мукиеле интересовался «Челси», однако «ПСЖ» выиграл борьбу за игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне французский защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 37 матчах. Ранее он уже играл во Франции за «Монпелье» и «Лаваль».