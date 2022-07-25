Мукиеле прошел медосмотр перед переходом в «ПСЖ»
Защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле прилетел в Париж, чтобы пройти медицинское обследование и подписать соглашение с «ПСЖ». Как сообщает в Twitter Фабрицио Романо, 24-летний француз уже прошел первые тесты, остальные — во вторник, 26 июля.
Ранее Мукиеле интересовался «Челси», однако «ПСЖ» выиграл борьбу за игрока сборной Франции.
В прошедшем сезоне французский защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 37 матчах. Ранее он уже играл во Франции за «Монпелье» и «Лаваль».
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
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3
|Байер
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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