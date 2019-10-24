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Моуринью отклонил предложение «Боруссии»

17:42
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Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отклонил предложение дортмундской «Боруссии», сообщает El Chiringuito.

Ранее Sport Bild сообщил, что немецкая команда находится в постоянном контакте с 56-летним специалистом и готова сделать ему предложение в случае увольнения Люсьена Фавра.

Моуринью на данный момент остается без клуба. Последним местом его работы был «Манчестер Юнайтед». Во время паузы в тренерской карьере он работал экспертом на ТВ.

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