Моуринью может cтать главным тренером дортмундской «Боруссии»

Известный португальский тренер Жозе Моуринью претендует на работу с дортмундской «Боруссией», сообщают немецкие СМИ.

По данным Sport Bild, немецкие клуб находится в постоянном контакте со специалистом. Назначение может произойти, если нынешний главный тренер Люсьен Фавр будет уволен. При этом его отставка не стоит на ближайшей повестке дня. Моуринью, указывает источник, является первым выбором клуба в случае ухода Фавра.

Жозе Моуринью на данный момент остается без клуба. Последним местом его работы был «Манчестер Юнайтед». Во время паузы в тренерской карьере он работал экспертом на ТВ.

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