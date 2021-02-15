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Модель Playboy обвинила Джерома Боатенга в доведении до самоубийства его бывшей девушки

16:06
Мелисса Хоу. Фото Instagram
Мелисса Хоу. Фото Instagram
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Бывшая модель журнала Playboy Мелисса Хоу обвинила защитника «Баварии» Джерома Боатенга в психологическом насилии над бывшей девушкой Касей Ленхардт.

«Не удивлена тому, что поведение парней вроде Джерома с девушками приводит к подобному исходу. Шокирована, что все закончилось смертью. Но Джером так долго играл с жизнями девушек, что нечто подобное должно было произойти», — цитирует Хоу Bild.

Бывшую девушку Боатенга Касю Ленхардт нашли мертвой через неделю после разрыва с футболистом. Пока правоохранительные органы не объявляли точную причину ухода из жизни, но известно, что эксперты не обнаружили на теле признаков насильственной смерти.

4 февраля стало известно, что Боатенг решил расстаться с девушкой после 15 месяцев отношений. По словам игрока, причиной такого решения стал шантаж со стороны Ленхардт.

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